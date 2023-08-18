「2024年台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」將於2023年8月21日下周一起開放參展報名，搶占國際智慧移動市場版圖。

今年台灣國際智慧移動展共有9國115家參展商使用327個攤位，展示最新款電動車、自駕車軟硬體與解決方案，吸引美國、加拿大、荷蘭、德國、日本、泰國等103國、逾5萬人次專業買主及國際媒體造訪。展覽期間有車用電子製造商表示獲得多位買主與潛在客戶的洽詢，也有自動駕駛新創公司在展期間接觸到多名投資人及潛在合作夥伴，展覽成效非凡。展中辦理的「電馳智駕-智慧移動論壇」，邀請到歐美產業專家及指標大廠分享電動車市場發展關鍵、全球汽車供應鏈轉型與布局、半導體在智慧車聯網及能源管理的應用等最新產業議題，吸引近500位聽眾，現場座無虛席。

面對全球吹起的淨零減碳、智慧交通浪潮，國內外市場對於充電基礎設施、智慧運輸科技、人工智慧等的需求迅速成長，為帶領業者搶攻商機，2024年台灣國際智慧移動展除了「生態系及整車」、「電能驅動及製造設備」、「智能駕馭及聯網科技」、「新創展區」外，新增「充電解決方案Smart Charging Solutions」展區，徵集充電樁、充電服務及營運、電池材料及相關解決方案、儲能設備、智慧電網等業者參展；以及「智慧交通Smart Transportation」展區，邀請交通管理、道路安全監控、車路雲解決方案、車隊管理系統、高精度地圖等業者參展，共同向國際車廠、Tier 1、交通運輸業者、系統整合商展示台灣產業實力，爭取合作機會。