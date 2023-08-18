警方在林男所持菸油檢驗出毒品卡西酮成份，並在他車上找到其他毒品，當場將其逮捕帶返偵辦。（新北板橋警分局提供）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

29歲林姓男子15日將轎車停在板橋金門街超商門口，巡邏員警經過時發現他形跡可疑，上前攔查發現他是毒品人口，並在他隨身物品中找1瓶可疑菸油，現場初檢發現裡面含有毒品卡西酮成份，當場逮捕林男並告知罪名權利，帶回偵辦所採檢尿液，依毒品防制條例罪嫌送辦。

警方表示，警員攔查後發現林男涉嫌毒品案，經其同意後檢視隨身物品，在他的側背包內發現1瓶可疑菸油，當場初檢就呈現三級毒品卡西酮陽性反應。據了解，菸油為林男於網上購入，但不知道事前已經被摻入卡西酮，以為只是正常菸油，還大方讓警員檢驗，陽性結果也讓他相當震驚。

後來員警再經同意檢視車輛內部，發現駕駛座腳踏墊有異物，翻開墊子以後起獲二級毒品大麻1包、三級毒品K他命K盤1個，又在副駕駛座腳踏墊上查獲其餘6瓶卡西酮菸油，林男也坦承這些為他所有。警員依法宣告林嫌罪名權利，將其逮捕帶返偵辦、搜集尿液。

警詢後依毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦，另外對林嫌實施刑法第185條之3案件測試觀察紀錄表，尿液檢驗結果如果呈陽性反應，也會以公共危險罪另案移送。

板橋警分局長黃南山表示，各類毒品氾濫，嚴重影響社會治安，為防止毒品毒害民眾，警方將加強查緝、向上追查毒品來源。他提醒年輕民眾，吸毒快感只是瞬間的，破滅卻是永遠的，應該拒絕毒品誘惑，從事正當休閒娛樂。

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