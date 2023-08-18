男子洗劫林森北路醉漢皮夾 巡邏員警當場撞見人贓俱獲

北市警中山分局員警日前凌晨在執行巡邏勤務時，在林森北路當場撞見一名孫姓男子正在竊取路旁酒醉男子的皮夾，當場將孫嫌依現行犯逮捕。

中山二派出所員警當天凌晨零點巡經林森北路一帶時，當場目賭孫嫌形跡可疑，他看到有名醉漢在路旁休息，便故意在其身邊徘徊，確認酒醉不醒人事，即趁機伸手竊取醉漢身上的皮夾。

員警見狀立即上前攔查孫嫌，並叫醒被害人詢問是否是他的皮夾，事跡敗露的孫嫌乾脆說：「對啦是他的，我剛拿走的」，當場被依現行犯帶回偵詢，全案訊後，依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。