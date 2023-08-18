中興電18日逆勢小漲1.0元而以111.0元開出，目前漲幅逾3％，股價表現優於台電強韌電網計畫受益的其他機電股。

中興電第二季營收及上半年本業獲利雙雙締造同期新高，第二季本業獲利約16億元，但因捲入雲豹裝甲車動力系統弊案，遭台中高分院判決沒入20.99億元，依資本額49.48億元計算，對EPS影響4.24元。2021年已認列損失8,512萬元，剩餘20億1,404萬元，第二季全數認列，對第二季EPS影響4.07元，致使第二季本期淨損6.87億元，每股虧損1.42元。

中興電上半年合併營收107.71億元，本業淨利26.26億元，創同期新高，業外損失20.80億元，稅前淨利5.45億元、本期淨利0.59億元、EPS為0.12元。

中興電7月合併營收19.68億元、年成長31.32％；前七月合併營收127.39億元，年增20.04％，雙雙改寫同期新高。中興電新任董事長江馥年表示，中興電今、明兩年營運先求沉穩，目前在手訂單340億元，訂單能見度看到2025年或2026年，長單可看到2030年。中興電看好下半年營運，今年預算目標要達陣，希望明年發放股利能不比今年發放去年獲利的股利差。

江馥年指出，中興電原規劃今年分拆氫能及嘟嘟房停車場兩事業，內部會再討論研議，不過目前傾向先暫緩分拆。