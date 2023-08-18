描述熱中騎重機暴紅的《山道猴子的一生》動畫，創下逾500萬次點閱，討論度爆表，以蜿蜒道路受到廣大車友熱中跑車的台南182線，也被「山道猴子」視為跑山朝聖地點，但因自摔事故頻傳，今年初釀3死，為減少「山道猴子」跑山、追焦，台南市政府交通局今年執行安全大改造，在限速50公里及警方強力取締下，目前幾乎已少見山道猴子現蹤。

市道182線龍崎段因山區道路蜿蜒，向來吸引重機騎士來此追焦、炫技，但卻也因此頻傳交通事故，為降低路段事故風險，南市府今年成立專案進行安全大改造。由交通局、工務局、警察局多次現勘研議，並在27.5公里至28.5公里要進入高雄內門段，易發生交通事故路段實施多項交通工程改善作為，並加強執法，透過多管齊下，防止交通事故發生。

交通局指出，2月中旬完成參考日本減速標線型式，首創在市道畫設楔形標線，透過路寬縮減視覺效果，讓用路人放慢車速，也在彎道路側增設安全方向導引標誌（反光導標），夜間清楚引導用路人行駛方向，在無法實體封閉缺口處設置禁止迴轉標誌以及速限與測速照相標誌。

此外，工務局7月中旬也完成加強護欄防護、路側明溝加蓋，將鋼板護欄由單層改雙層並延伸護欄長度，避免機車騎士過彎摔倒後跌入側溝，於27.5公里路口處在紐澤西護欄上方加裝阻隔設施，以不銹鋼菱形網阻隔，讓追焦手們難以取景攝影，減少追焦手聚集的意願。

警方去年在182線龍崎段啟用「區間測速」系統，另也不定時聯合稽查、強力取締，歸仁警方表示，今年3月開始加強執法力道，截至目前未再傳重大交通事故，而且以往假日跑山車友眾，現在假日幾乎不見「山道猴子」蹤影。