位在捷運善導寺站忠孝東路二段巷弄的華廈，近期頂樓戶遭到法拍，一拍底價3640萬元。有媒體報導，該戶屋主是全台規模龐大炒房團「江媽、江爸炒房團」負責人廖美玲，但她去年6月染疫過世，名下房產因欠下大筆債務淪為法拍。

根據ETtoday報導，法院公告指出，該華廈頂樓8樓戶總坪數32.55坪，屋齡約3年，近期因清償債務遭到法拍。該案一拍底價約3640萬元，目前有第三人租用，每月租金約2.6萬元，拍定後不點交。

根據實價資料，該戶2020年3月以預售總價3270萬元買入，該戶原為廖美玲所有，不過該女去年6月過世，目前由遺產管理人代為處理。

值得關注的是，「江爸江媽炒房團」去年被爆出涉嫌詐騙案，檢警去年7月逮捕「江爸」江宗榮等人後，持續追查發現，炒房團成員涉嫌勾結銀行行員詐貸2億元；據悉該炒房團透過虛偽填載、不實審核等方式包裝購屋者資料，並蒙蔽銀行授信人員，讓學員獲得高額房貸並炒高房價，同時以虛偽房價進行實價登錄，營造炒房團承攬金富建案售出高價的假象，影響區域房價，讓江男等人詐得不法金額。