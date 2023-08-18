中華航空與一卡通公司再度合作，推出3D立體飛機造型卡，華航表示，Q版造型的小飛機搭配質感鑰匙圈便於攜帶，無論通勤或消費，一刷即Pay，每件售價850元，即日起於華航eMall商城開賣。

華航先前與一卡通合作過波音777引擎造型卡，此次聯名造型卡再升級，從平面躍身立體，並以華航A321neo機型作為設計範本，將偌大機體化身成為圓潤可愛的小飛機，掛上飄帶鑰匙圈，機身微微向上準備起飛。

票卡的感應設計別出心裁，模擬真實飛機「航行燈」燈號，左側機翼為紅燈、右側機翼為綠燈，機尾則是白燈，在消費、乘車感應時會同時亮起3點光芒，如同飛機在空中翱翔般耀眼奪目。

華航表示，3D立體飛機造型卡現正於eMall商城限量熱賣中，每件售價850元，越早下單、越快入手。凡使用中華航空聯名卡於eMall消費，哩程點數2倍送，更享滿額加贈刷卡金，單筆滿2000元送100元刷卡金，單筆滿1萬元送1000元刷卡金。