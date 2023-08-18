華夏第一季稅後獲利2.32億元，稅後EPS為0.4元，單季營運由虧轉盈主因在於大陸解封後需求略有增長，加上印度進口量創歷史紀錄， 推升毛利率提高至18.51%所致，第二季大陸需求轉疲、印度因先前外購量過高導致買盤開始縮減，不利PVC報價走勢；原料方面，乙烯在下游衍生物需求不佳之下報價呈現走跌，惟EDC價格仍相對有撐，在產品價格跌幅大於原料成本跌幅的情況下，利差較 第一季進一步縮減，第二季華夏稅後獲利69萬元、季減少99.7%，單季損平。

台塑表示，印度目前雖處雨季期間，惟客戶認為PVC價格已觸底，且美國貨源驟減、大陸貨源則有Safe Guard疑慮，加上印度經濟持續成長，客戶採購轉趨積極，市場價格已止跌反彈，另外，大陸祭出多項政策如降低房貸利率與首付比例，藉以刺激房地產需求，可望帶動整體經濟成長。

第三季進入印度雨季，惟先前價格已跌多，加上市場部分產線檢修及降載有利供給面縮減，支撐PVC報價於7月中下旬止跌回升，且反映國際油價反彈，乙烯價格同步調漲，而EDC價格則是小幅下跌，進而帶動PVC現貨利差走高。另外一方面，第三季以來隨市場進入檢修期，加上信越化學因缺料導致PVC必須進行減產，供給的減少支撐PVC報價出現落底反彈。現貨利差方面，由於原料EDC價格走跌，加上乙烯報價漲幅小於PVC漲幅，近期PVC現貨利差同樣呈現止跌反彈。