台北市警中山分局長春路派出所蔡姓員警，今年2月受分局偵查隊指示處理一起詐騙案時，竟貪圖方便，將偵查隊的交辦單翻拍照片後上傳IG個人限時動態，不慎將被害人個資曝光，一天後才刪除，警方將蔡員依洩密、違反《個資法》送辦，台北地檢署因蔡員認罪，給予緩起訴處分1年，命他須支付公庫3萬元。

警方調查，今年2月12日蔡員受理王姓民眾遭詐騙案件，經中山分局偵查隊承辦人於17日以交辦單指示蔡員，應將王姓民眾提供遭詐騙的擷圖、依付款方式等正確張貼。

但蔡員於2月中旬在長春所內，將偵查隊交辦單翻拍成照片，上傳至社群軟體IG，將交辦單上的王姓民眾遭詐騙的時間、金額及過程全曝光，洩漏偵查中應祕密事頁及王姓民眾個資。王姓民眾憤而提告。

檢方審酌蔡員認罪，且無前科，上傳的交辦單照片已在24小時後自動刪除，犯罪情節尚屬輕微，並在徵得王姓民眾同意，給予蔡員緩起訴處分。