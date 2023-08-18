患有心智障礙的小豪，2年多前至新北樹林彭福小作所，並開始接觸木作，為了參加紀念伊甸基金會創辦人的劉俠（杏林子）「生之歌」身心障礙創作者藝術展覽，他用杏林子的「愛要即時、把握當下」，花了近3周的時間一刀一刀刻下作品，今天順利展出作品、未來更要精進雕刻技術。

今年是劉俠逝世20周年，為延續劉俠愛人的精神，伊甸基金會即日起在中正紀念堂，舉辦《生之歌》身心障礙創作聯展，展出9個單位身心障礙者，展出111個以杏林子著作中的嘉言為內涵所創作的作品。

伊甸文創專員溫家惠表示，聯展作品依不同單位特色與服務對象的專長來規劃；像是彭福小作所長期發展木雕工藝，因此這次結合傳統漆藝，帶給學員新挑戰；而提供中重度障礙者照顧服務的頭前庄失能日照，以紋流畫進行創作，讓不同狀態的服務對象都能參與其中。看著創作者不因身體不便而放棄創作，努力完成的神情，溫家惠有感地說，那是世界上最美的畫面，期待聯展能鼓勵更多身心障礙者勇敢站上舞台，展現自我。

小豪今年23歲，多年前因為就業壓力引發思覺失調，產生幻聽、幻想，無法分辨真實或虛幻，嚴重影響工作與生活。小豪來到新北市政府社會局委託伊甸辦理。剛開始表現內向退縮，不太說話，講話聲音很小聲。為讓他及早適應環境，老師時時關注他的狀態，陪他聊天，現在情緒穩定，與老師也建立起良好的關係，在代工工作上更成為大家的好幫手。

首次嘗試雕刻的小豪，心思細膩的他，展現善於觀察與耐心的特質，在細節之處都十分用心。此次參展作品雖然僅有一幅，但因此開啟他對藝術的興趣，希望未來能有更多機會，用創作分享自己心中那份真摯單純的愛。

伊甸《生之歌》身心障礙創作聯展即日起至9月3日，於中正紀念堂三樓藝廊展出。