大陸動畫片《長安三萬里》電影票房已達17.33億元（人民幣，下同），成為2023年動畫片大陸票房榜冠軍，片紅是非多，當第八藝術碰上史實，大陸媒體與電影工作者各有立場，澎湃新聞〈馬上評｜《長安》火了，洛陽「急了」〉指出，這也不能簡單說洛陽隋唐史學會就是小題大做、吹毛求疵。每個人立足點不同，對於歷史劇中「大事」「小事」的判斷，確實就會有爭議。過去也曾有多部歷史劇，因為一些情節和史實不符，而遭到批評，甚至無法正常播出。

文章認為，這可能就是歷史劇很難繞開的困境。完全沒「戲說」不可能，但「戲說」一旦遭到很多的反對，「小事」也能變成「大事」。最佳的平衡點在哪裡，只能考驗具體的文藝創作者了。但不管怎麼說，洛陽隋唐史學會指出電影中「戲說」的部分，強調歷史的本來面目，這無可厚非，甚至值得尊重。電影發行方如果能給出回應和解釋，其實無損於電影口碑。

稍早，上觀新聞報導，詩詞專家、上海覺群詩社社長胡中行指出，天寶三載（西元744年），李白因得罪權貴被唐玄宗「賜金放還」離開長安，在洛陽遇到杜甫。他認為，作為唐代詩壇的「雙子星」，李杜首次見面在歷史和文化層面是一次重大事件，理論上不應輕易改動，「這麼大的事件將地點進行改動的確欠妥。」他建議，可以借助一兩句台詞，既不改變劇中設計，又能傳遞二人首次相會是在洛陽的史實。

上海溫哥華電影學院執行院長、上海大學上海電影學院副院長程波認為，「《長安三萬里》是一部在歷史基礎上重新創作的，有一定的幻想性的動畫電影，從這個意義上講，洛陽還是長安的問題，是不成問題的問題。」不能離開藝術角度去摳細節真實。從事編劇工作的張女士也贊同這一觀點：「這部電影中『長安』更像是一個抽象化的指代，讓重要故事發生在同一個舞台具有象徵意義。影視作品應有其獨立性，對於文史學者來說這個細節不能改變，但在電影創作來看可以適當改變。」

路演現場，《長安三萬里》的主創也被觀眾問到屬於洛陽的情節為何被更改。該片導演謝君偉坦承，李杜相會在歷史記載中發生在洛陽，這部電影是以高適的視角展開，「我們看到的李白也好，杜甫也好，其實是他們人生的一些軌跡，在我們片中沒有完全展現出來。」

九派新聞引述華中科技大學馬克思主義學院教授、歷史學博士夏增民說法表示，「沒有必要，格局太小了，沒有必要去糾結這個問題。」他稱，電影就是電影，電影為了創作的需要，可能會把一些元素集中在某一個點上來表現，電影是藝術的一種架構，它不是假象，《長安三萬里》是一部藝術片，不是個紀錄片，這個問題沒有必要去過分糾結。

浙江媒體「潮新聞」評論文章〈《長安三萬里》遭質疑，歷史的歸歷史，哪怕電影也該有擔當〉中指出，古裝劇戲說一類，基本上是「瞎說」，曾有劇中唐代主人翁朗朗念出清代詩人名句。但人家標明了是「戲說」，不是正史，你也拿它沒辦法。但《長安三萬里》不一樣，這電影備案說是「重大歷史題材電影」，宣稱「查閱眾多歷史資料」，結果電影中地點對不上，人物與事件也對不上，你說是戲說也就罷了，你說是正說卻錯誤百出，讀過相關歷史的成年人或許可以一笑而過，那些剛剛處於求知年齡沒什麼分辨能力的小孩子，他們怎麼辦？別怪人較真，面對歷史，嚴謹該是必須持有的態度。

就此而言，或許洛陽市隋唐史學會是有本地情結，但他們質疑《長安三萬里》的文史知識錯誤，一是一，二是二，歷史事件的時、地、人、事各要素，這主幹的要素你都錯訛百出，卻稱自己是什麼「動畫歷史片」，不是狠狠地打自個臉嗎？

潮新聞文章認為，動畫歷史片可以有幻想性成分，這些表演也很可能成為影片的亮點。但是，歷史事件中時、地、人、事這些基本的構成要素，卻不能隨心所欲挪位。李白與杜甫初次相逢在洛陽，杜甫早年生活在洛陽，「一日三絕」發生在洛陽，救下了郭子儀的是李白，如果你把這些基本的史實都抹殺了，那還算什麼「歷史片」？觀眾要求或許很低，但作為一部動畫歷史片，仍需有歷史的擔當。就此而言，洛陽市隋唐史學會的起訴，有助於釐清同類作品的創作規範，給電影創作敲響文化範疇的警鐘。