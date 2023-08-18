興大回收祝賀花禮，開辦免費插花課，賦新生命。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

興大回收祝賀花禮，開辦免費插花課，賦新生命。（興大提供／陳淑芬台中傳真）

祝賀花禮常在活動後即丟，中興大學「園藝輔療－長者健康促進計畫」主持人園藝系教授吳振發今天表示，鮮花觀賞期約2周，可循環利用，近日前校長薛富盛卸任及新校長詹富智就職2場活動共捐出30組高架花籃，舉辦2場免費社區插花課程，將花禮循環利用賦予花材新生命，讓校園的節慶喜氣拓展到社區，未來將持續舉辦。

中興大學USR（大學社會責任）「園藝輔療－長者健康促進計畫」先後在7月27日及8月5日在苗栗後龍鎮水尾社區及興大，舉辦免費社區插花課程，特別的是課程花材是回收祝賀花禮。

吳振發說，大型慶典常收到祝賀花禮，但活動結束後，不是由花店回收，就是過花期後丟棄，相當可惜。鮮花的觀賞期約2周，還可循環再利用。學校在7月26日舉辦前校長薛富盛卸任茶會、8月1日舉辦新校長詹富智就職典禮，獲兩校長響應，共捐出活動高架花籃30組。

吳振發表示，工作人員在活動後拆卸花籃，分類及保存花材，並開辦社區免費插花課程，學員帶回作品，至少還能觀賞一周，試辦兩場大獲好評。首場插花活動在水尾社區舉辦，有30名長者參加；另場在興大辦，邀請園藝系教授林慧玲教學，35名師生及社區民眾參與，。

吳振發指出，鮮花是比較高單價的材料，花禮花籃的鮮花常見菊花、腎藥火焰蘭、玫瑰、繡球等，都是很喜氣繽紛的花材，循環利用可達到更高觀賞效益。