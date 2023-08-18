新北市環保局今舉辦「2023淨零轉型 共創永續家園國際論壇」，聚焦在地化治理經驗及未來淨零城市願景，副市長劉和然出席表示，新北市積極面對氣候議題，論壇邀請企業界、學者等代表及多國等代表，共同交流氣候行動議題，今年7月平均溫度相較於基準年已高於1.5度，為因應巴黎協定所訂定的控溫目標，我們都應該好好落實減碳責任。

論壇今在新北市政府6樓大禮堂舉辦，邀請來自澳洲、新加坡、日本、韓國及英國的專家，日本台灣交流協會副代表服部崇、澳洲在台辦事處副代表John Madew及英國在台辦事處經濟合作與發展處處長Shyam Desai也到場共襄盛舉，更特別邀請與新北市同為地方政府永續發展理事會東亞區執行委員的京都市長門川大作，以預錄影片分享京都減廢、節能成果，期促成創新淨零方案在新北落地驗證，加速轉型為國際淨零城市。

劉和然表示，新北市於2019年發表全台第一本VLR，同時也是全世界第10本，並於2019年簽署氣候緊急宣言，提出2030三大藍圖包含第二行政中心碳中和、大型開發案導入零碳設計、八里淨零示範區，也提出2050年完整的淨零路徑。

另外很重要的是氣候基金，氣候基金也能從中輔導企業落實淨零轉型。而新北市的排碳量住商佔比最大，再來是交通，因此將減碳行為落實到生活中顯得非常重要，若愈來愈多人可以改變生活中的小習慣，那未來將會出現大大的不同。

今日論壇上午以「淨零城市解方」為主題，邀請國際各領域專家分享不同城市的氣候議題推動經驗：澳洲在台辦事處副代表John Madew分享澳洲積極開發可再生能源，並逐步將傳統燃料替換為氫氣，從能源著手降低溫室氣體排放量；新加坡周禕旻資深規畫師則帶來新加坡的淨零規劃。

環保局長程大維也在論壇中分享新北積極響應國際淨零排放趨勢的各項成果，新北市2019年加入英國與加拿大共同成立之「脫煤者聯盟」（PPCA），成為台灣第一個會員城市，2020年率先簽署「氣候緊急宣言」，2021年提出「零碳翻轉 新北先行」率先宣布2050年淨零排放目標，2022年完成「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」，共同承擔淨零排放責任，並致力於推動永續宜居城市發展，新北市更成立跨局處「氣候變遷因應推動會」，全面務實盤點氣候行動計畫。