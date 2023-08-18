美國喬治亞州執法部門今天表示，他們正對大陪審團可能遭受威脅進行調查。這些陪審員本週稍早投票，以涉嫌企圖推翻2020年總統大選結果等罪名起訴前總統川普。

根據報導，大陪審團23名陪審員及3個候補成員的影像、住址等個人資料，被發布在各種「邊緣」網站上，其中一些網站與右翼陰謀論有關。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）警長辦公室表示，他們已經知道那些個資被公布。這個大陪審團14日對川普提出13項嚴重刑事指控。

警長辦公室表示，「我們的調查人員正與地方、州和聯邦執法機關密切合作，追查威脅的根源。」稱執法機關將「對任何可信的威脅迅速做出因應，並確保履行公民義務者的安全」。警長辦公室指的是大陪審團成員。

對川普和其他18人涉嫌串謀，要非法推翻2020年大選結果的起訴，引發川普支持者的憤怒。

這是川普今年第4次遭起訴，如果罪名成立，他可能將面臨重刑。

根據媒體監督組織Media Matters，在一些披露大陪審團成員個資的網站上，未透露姓名的用戶「發出直接威脅」，其中一人還稱這些資訊是「暗殺名單」。

包括聯邦法院在內的許多美國法院，大陪審團成員的身分保密，但在喬治亞州，他們的姓名會公開，並登載在起訴書的最下面。