馬來西亞發生小飛機墜毀意外，造成機上8人與地面上2人，共10人身亡。全國總警長拉扎魯丁今天說，現場搜索工作完成95%，有22名家屬提供DNA樣本，協助比對罹難者身分。

根據大馬媒體報導，搜救人員昨天深夜已尋獲座艙語音通話記錄器（CVR），送交航空事故調查局（BSKU）。

拉扎魯丁（Razarudin Husain）今天在事故現場舉行記者會指出，尋獲的10名罹難者遺體中，只有一具遺體完整，並將進行解剖；目前有22名罹難者家屬提供DNA樣本，將協助身分比對。此外，所有罹難者都是穆斯林。

拉扎魯丁表示，事故現場找到21件包括手錶、錢包等隨身物品，搜索進度完成95%，調查小組也持續尋找遺體殘骸，若一切順利，事故路段最快今天中午恢復通車。

對於這起墜機事故，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）提醒民眾，不要在社群網路散播或分享相關影片和圖片，盼大家以同理心尊重罹難者家屬的感受。

由馬來西亞私人飛機公司Jet Valet Sdn Bhd營運的小型飛機，昨天下午2時8分從吉打州的蘭卡威機場起飛，預定降落於梳邦機場，但飛機於2時50分墜機。

失事飛機上有1名機師、1名機組員與6名乘客全數罹難，行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）也在內，還有1名機車騎士、1名汽車駕駛也遭飛機墜落波及喪生。