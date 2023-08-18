新竹市府團隊今天到台東舉辦一級主管市政交流暨永續發展團隊共識營，新竹市長高虹安今天與台東縣長饒慶鈴相見歡。（蔡旻妤攝）

新竹市府團隊今天到台東舉辦一級主管市政交流暨永續發展團隊共識營。（蔡旻妤攝）

新竹市長高虹安率市府團隊到台東舉辦一級主管市政交流暨永續發展團隊共識營，今天中午與台東縣長饒慶鈴在GAYA HOTEL相見歡，兩人透露並非第1次見面，早在台中女力論壇、昨天在機場也都見過。高虹安受訪時表示，特地帶著市府團隊來考察文創市集標竿台東鐵花村，見證了台東文化力、品牌力提升，果然不虛此行，希望同仁多多向台東縣政府請益。

高虹安率團赴台東，同框饒慶鈴交流永續發展。（蔡旻妤攝）

高虹安致詞時表示，出發台東前，新竹市府團隊都相當緊張，原因是這周新竹仍有降雨情形，因此很遺憾的，消防局、工務處的相關局處長必須留守市府嚴陣以待，結果他們發現昨天天氣很好，相當難過，引發台下哄堂大笑，所以「我也特別拜託市府同仁，（來台東）快樂的照片我們自己傳就好了，不然他們心裡面可能會蠻難過的」。

饒慶鈴說，創新時常來自邊陲，「因為我們小所以我們動得快，所以台東這幾年很努力趕上時代的腳步、做了很多的創新，未來有機會高科技跟邊陲也可以做更多的創意跟激發，讓台灣更好」。

高虹安會後受訪時也說，感謝台東讓新竹有學習考察機會，此行讓新竹市府團隊學習很多，台東不只有漂亮的熱氣球、很豐富的原民文化，也整合了資產透過文化設計品牌創生，也有精品級的質感。

新竹市府團隊此次參訪觀摩行程包括南迴藝術季、熱氣球產業、設計中心、鐵花魅力據點、富山護魚區及原民慢食、慢遊體驗等。