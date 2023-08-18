李玟生前哭訴在《中國好聲音》遭羞辱的錄音檔，如今在網路瘋傳，引發軒然大波，這讓參賽者李嘉捷發聲力挺李玟之外，更大爆內幕「前10名都可以買」，還怒斥節目組導演是畜生，不過這篇PO文隨即遭到刪除，事隔數小時後，李嘉捷則是態度大轉變，放低姿態公開道歉。

李嘉捷表示不滿李玟遭節目組噁心對待，揚言替她出氣，先是爆料：「50萬（人民幣，約台幣220萬）一個座位我相信絕非空穴來風」，接著指出「前10名的名次是可以用買的」，在於節目組導演有利益往來，而且金額超乎外界想像，更強調「想要在節目裡走得後面，簽合同，10年打底」，此外，李嘉捷表示節目組對於參賽選手毫無尊重可言，才決定向外界揭露這些人醜陋的嘴臉，並怒斥節目組導演是「畜生」，此篇PO文因此登上熱搜。

李嘉捷微博貼文無預警遭刪光。（圖／愛老婆的有冰青年微博）

李嘉捷突放低姿態公開道歉。（圖／ 李嘉捷Jammy微博）

不過這篇謾罵《中國好聲音》的微博PO文，卻突然遭到刪除，就連李嘉捷過往的PO文也全遭清空，當下他趕緊發文表示：「我沒刪，非我刪」，似乎暗指有人介入此事，未料事隔幾小時後，他態度一百八十度大轉變，接著再次發出聲明：「本人於昨日發布的微博內容，沒有事實依據，在此向社會各界及好聲音節目組表達歉意，也請廣大網友不要以訛傳訛」，這也讓網友留言提醒他要保護好自己。