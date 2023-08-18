內政部消防署為彰顯全國各直轄市、縣(市)消防局及各港務消防隊在緊急救護領域的卓越專業技能與辛勞，並激勵執行緊急救護人員士氣，每年皆辦理評比。金門縣消防局經過多項指標綜合評審，榮獲團體組「金質獎」獎項；個人獎項部份亦有5人獲獎，表現傑出成果豐碩。局長呂英華昨(17)日下午召見得獎人員予以嘉勉，並期許所屬百尺竿頭、再創新猷，為金門鄉親提供最優質救護服務，確保民眾生命身體健康而努力。

消防局說明，在個人獎項的部分，該局共有五位優秀的消防人員脫穎而出，分別是救災救護指揮中心小隊長陳佳峻、隊員徐書偉、第二大隊隊員邱俊德，他們因受理緊急救護案件，辨識為OHCA(到院前心肺功能停止)患者，線上指導個案分組最多及成功恢復自發性血液循環(ROSC)個案分組最多，展現出色的急救專業技能。此外，金城分隊隊員林信璋因執行急救患者個案(CPR＋AED)分組最多者，金寧分隊隊員林誌有則因執行急救送醫次數最多而獲獎。這五位優秀消防員都擁有中級救護技術員(EMT2)證照，他們的優異表現深獲各級評審人員認可。

消防局指出，目前該局具有中級救護技術員(EMT2)資格者共計127人、高級救護技術員(EMTP)人數共計5人。該局為提升救護技術服務專業技能，每年定期辦理複訓，敦請金門醫院醫師協助指導，同時為加強高級救護技術員本職學能，訂定計畫與金門醫院急診室合作，定期派遣具有EMTP證照者至金門醫院急診實習，俾提升救護技能，深化專業知識；而為了確保救護工作的質量，該局更積極推動醫療指導醫師在地化。

消防局補充，該局亦積極推動DA-CPR(線上心肺復甦指導)，有效的提升OHCA病患急救的存活率。這些努力都源於對民眾生命安全的高度負責與關愛。除此之外，該局也與軍方訂定醫療互助MOU協定，這是一項意義深遠的合作，不僅強化消防局與軍方在醫療急救方面的協作，更確保在需要的時候，能夠更迅速地提供救護支援，以保障金門地區的居民和軍事人員的安全。

局長呂英華表示，金門能在全國僅有4縣市獲得金質獎名列中，可謂難能可貴。今後仍將秉承「顧老、顧幼、顧弱勢」的縣政理念持續努力，在高齡長者比率甚高的金門，消防人員緊急救護專業技能必須不斷提升，因為這是長者經常需要使用的一項服務。

呂英華說，「消災解厄、救民水火」乃消防同仁職責，感謝每位消防人員在平日的勤奮付出，方能獲得如此豐碩的成果，期許同仁堅守崗位，守護鄉親安全，持續在專業域不斷精進，為提供更高品質的緊急救護服務而努力。