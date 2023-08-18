蔚華科2022年展開業務重整，分別於年初及年底出售子公司上海達上貿易及合肥蔚思博，退出快速消費品及驗證分析業務，聚焦設備代理及自製設備業務。由於快消品及驗證分析業務過去分別貢獻合併營收達近46％及10％，導致蔚華科去年起營收規模明顯銳減。

蔚華科第二季合併營收3.57億元，季減2.17％、年減26.34％，續探14年低。不過，毛利率回升至20.46％的近3年高，營業虧損0.19億元，虧損季減達76.47％、年減達74.59％，回升至近3年最佳，營益率負5.42％為近1年半最佳。

不過，蔚華科受匯損及金融資產評價損失拖累，第二季稅後虧損0.24億元，較首季顯著轉虧、創近9年半低，使歸屬母公司稅後虧損0.48億元，較首季獲利1.03億元顯著轉虧、但虧損仍年減35.6％，每股虧損0.43元。

累計蔚華科上半年合併營收7.23億元，年減22.35％、創同期新低。但營業虧損1.01億元，虧損年減35.2％，毛利率、營益率回升至13.61％、負14.07％，均為近3年同期最佳。

在本業虧損收斂，配合金融資產評價利益挹注業外收益達1.83億元、創同期新高下，蔚華科上半年歸屬母公司稅後淨利0.54億元，較去年同期虧損1.67億元大幅轉盈，每股盈餘0.48元，雙創近5年同期高。

蔚華科7月自結合併營收1億元，月增達75.45％、仍年減45.29％。累計前7月合併營收8.23億元，年減26.14％、續創同期新低。展望後市，蔚華科聚焦調整產品組合及市場策略，設備代理聚焦中國大陸無法自製與受美國影響少的產品，並持續強化自製設備研發。

此外，蔚華科表示，人工智慧（AI）所需的先進封裝及電動車市場帶動化合物半導體需求，其中前者解決方案中的Toray TCB設備需求看漲，客戶積極合作建置先進封裝產能，有利公司後市營運。

同時，蔚華科布聯合風投機構，完成對新創公司埃爾思科技戰略投資，並針對其核心業務之一的奈米探針（Nano Probe）及微米探針（Micro Probe）簽署中國大陸獨家經銷合約，自7月起向中國大陸半導體與面板客戶推廣，預期可望挹注該公司營運表現。

投顧法人指出，蔚華科設備代理業務主要受原廠設備出貨及客戶拉貨時程影響，且公司鑑於中國大陸不確定因素較多，不會為衝營收而交貨，預期近期單月營收波動可能仍大。自製設備業務展望相對樂觀，預期下半年貢獻將高於上半年、明年審慎樂觀。

投顧法人指出，蔚華科去年中國大陸營收貢獻達逾8成，今年預期不會下降太多，由於半導體發展仍需要設備代理商，蔚華科代理設備受美國禁令影響較小，對未來需求仍正向看待，惟須留意人民幣兌其他幣別貶值對公司營運較不利，給予「中立」評等。