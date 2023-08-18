一名3寶爸結婚未滿3年，就偷吃一名在特種行業上班的陪酒妹小美，不但貼心在外幫小三租房、還按月給生活費，並對小三自承會「始終如二」，甚至小三隆乳後，還特地傳隆乳成果照給3寶爸，姦情曝光後，正宮發現丈夫與小三在嘉義各地開房嘿咻，一氣之下對小三提告。地院審理後，判定小三侵害配偶權，應賠償30萬元。

根據判決書，正宮向法院控訴，丈夫認識一名特種行業小姐小美後救時就熱絡交往，期間一度因小美前往北部工作而中斷，但110年間，丈夫又透過臉書聯繫上彼此，再度背著她與小美偷偷交往，兩人以「寶貝」相稱，回報每日活動，丈夫更主動承租套房供小美居住，還會給付生活費用。

正宮表示，丈夫將小美照顧得無微不至，女方甚至將豐胸手術之成果拍攝私密照片與丈夫分享，兩人開房間地點遍布嘉義縣市各地，但小美明知丈夫有家室，也甘願當第三者，丈夫甚至向女方表示他「始終如二」。

丈夫對坦承自己有不倫戀，讓她痛不欲生，時常萌生尋短念頭，但實在放不下三名子女，因此提告求償60萬。

但法官審理時，小美並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述，最後判定小三侵害配偶權，應賠償30萬元。