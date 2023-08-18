台灣大學化工系實驗室17日中午驚傳爆炸起火，造成9名學生分別受到燒燙傷及吸入性嗆傷，所幸送醫治療後皆無大礙，這是台大1個多月來發生的第2起實驗室意外事件。對於學生傷勢後續，校方今(18)日回應，其中4人仍留院休養，其餘5位已離院返家。

據了解，昨天有11名研究生申請到2樓的實驗室進行油浴實驗，因該項實驗比較簡單，所以指導教授並未在場。不料，在將近中午的11時51分時，實驗中的氯化鋁疑似碰到燃煤油，加上蒸氣壓力，發出「轟」的一聲巨響後，即噴濺起火燃燒，校園其他師生聽到爆炸聲都嚇了一大跳，趕緊報警處理。

台北市消防局獲報共出動消防車輛20輛、救護車輛8輛、指揮車5輛、人員91名前往馳援，確認沒有學生受困，火勢約在半小時後被撲滅。

就學生傷勢部分，台大今日再度說明，昨日送醫的9位學生中，有4位仍留院休養及進行預防性檢查，其餘5位已經離院返家。至於實驗室財損及失火原因仍在調查中，目前無法多作說明。