中國恒大在美國曼哈頓破產法院依《破產法》第15章聲請破產保護。路透報導稱，《美國破產法》第15章旨在保護正在重組的非美國企業，阻止債權人在美國提起訴訟或扣押資產。有大陸媒體引述大陸法律界人士指，恒大這次申請的是破產保護，有助債務人通過破產重整程序使公司起死回生，又估計這次事件對恒大在大陸的房產影響不大。

香港《星島日報》報導，恒大系股票今早走低。上午11時，恒大物業（6666）報0.54元（港元，下同），挫18％，創破底價；恒大汽車 （0708） 報1.29元，挫14％，盤中低見1.24元。恒指報18143，跌近200點。

鳳凰網《風暴眼》引述上海申宜禾律師事務所律師李海權表示，恒大這次在美聲請的破產保護，並非與普通人理解的破產一樣，「在債權人與債務人已經無法通過談判解決債務問題，或者雙方失去信任的情況下，申請破產保護有助債務人通過破產重整程序，使公司起死回生。」

他又指，恒大在美國申請破產保護，說明恒大已經確定無法在單一地區，通過與債權人談判達成債務重組協議，因此尋求在全球範圍內進行債務重組。按照美國法律規定，在美國按照《破產法》第15章聲請破產後，美國的債權人將與中國債權人獲得同等比例的賠款。

對於恒大的後續發展，報導引述京哲律師事務所合夥人劉澤楓稱，恒大聲請破產保護，意味企業已資不抵債，或明顯缺乏還償能力。如果恒大能重組成功，那麽企業就能起死回生，在把管理人費用等開支扣除掉後，債權人會按照順序按照比例分配。

至於恒大在中國涉及的建案是否會受到影響，劉澤楓表示不會。他指出，恒大在大陸的這些房產大部分都是由項目公司持有，恒大集團破產保護清算時可能會涉及股權層面，但要穿透這麽多層，直到房地產的機會不大。加上，大陸國內的房地產或地塊會涉及很多抵押權及購房者，而中國法律是首先保護購房者的，因此這次事件影響恒大的大陸房產的機會不大。

恒大上月補發2021及2022年度業績，兩年合共虧損5820億元人民幣，另外去年底總負債達2.44兆元人民幣。恒大早前稱，已與債權人特別小組成員簽定3份重組支持協議，各方同意合作以促進擬議重組實施。債權人特別小組分別持有恒大和旗下子公司景程票據的未償還本金總額超過20％及35％，即約227億美元。