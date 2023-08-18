民進黨立委賴品妤的父親、前民進黨立委賴勁麟被爆擔任包括取得政府多項大標案的雲豹能源公司董事長及19家能源公司代表人，政治獻金更獨厚民進黨人士。國民黨立院黨團今舉行「綠能！綠能！綠能你不能！」記者會，質疑為何賴勁麟旗下公司能取得多項政府大型能源標案？公司毛利成長919％，捐給民進黨中央、黨籍候選人近1800萬，綠能發電變成綠營發財，雲豹能源及其相關子公司，已經變成新型的綠色黨產。

國民黨團首席副書記長李德維表示，國民黨揭露賴勁麟與雲豹能源的關係，民進黨立即回擊藍營也有很多相關人士在綠能產業出任相關職務，但藍營人士任職的狀況與賴勁麟完全不同。

李德維說，例如國民黨副主席夏立言從2020年6月迄今在華新麗華公司擔任董事，但華新麗華公司是在1966年就核准成立，前行政院副院長杜紫軍也在華新麗華公司擔任獨董。藍營人士卸任後擔任相關成立時間相當悠久的能源公司職務，幾乎是獨董或董事，主要負責協助，或監察公司有無弊端，和賴勁麟擔任雲豹能源董事長，且取得相當大的獲利完全不同。

李德維說，民進黨執政以後，民進黨立委在立法院推動相關綠能法案，離開立法院之後成立相關能源公司，大包特包政府綠能標案，裡面的弊端不是不爆，是時候未到，相信未來便會逐步現形。

國民黨立委林思銘表示，為了2025非核家園政策，蔡政府訂定天然氣50％、綠能20％、燃煤30％、核能0％的2025年電力發電配比，追求「2025非核家園」，背後卻利用綠能政策的執行，設立綠能產業或者與綠能廠商共同合作，大賺綠能財及台電的購電財，利益輸送關係深不可測，「錯誤的能源政策真的是比貪污還可怕」。

林思銘指出，賴勁麟靠著蔡政府力推風電及光電等綠能，以短短三、四年的時間內，連續成立18家綠能公司，擔任董事長，令人覺得奇怪的是這18家公司均設在台北市內湖基湖路1號的4樓與6樓，樓上樓下都是賴的綠能公司，真的不得不讓人起疑。

林思銘說，在這18家能源關係企業中，雲豹能源是蔡英文上台後設立專攻光電的開發商，短短7年多身價一夕暴漲，更在沒有任何工程實績的情況下，能拿下政府標案成為光電開發商；此外，該公司更在前綠委賴勁麟擔任董事長後，捐了近8成政治獻金給民進黨新潮流參選人，讓民進黨因綠能政策荷包賺滿滿的代價，卻是由人民來買單。

林思銘批，蔡政府為了綠能政策花費天文數字公帑發展風電、太陽能發電，如今卻成為官商勾結貪腐溫床，肥了民進黨自己及綠營關係企業。他痛斥，民進黨正大光明的拿人民的錢，去豐富自家政黨的口袋，台灣的綠色能源政策，在民進黨一手策畫下，早已變成綠營「錢源政策」，綠能發電變成綠營發財，這樣的執政黨，還能相信他們可以以民為本，為民執政嗎？

台北市議員游淑慧也說，雲豹能源和相關子公司、董監事人員近幾年捐給民進黨中央的政治獻金有310萬元；另外給民進黨籍候選人也捐了59位，總金額高達1468萬元，賴品妤拿了75萬元。雲豹能源和其子公司，以及公司相關董監事人員，是不是已經形成新型的「綠色黨產」？

游淑慧指出，雲豹能源成立第1年就拿下立法院綠屋頂標案，第2年又拿到在嘉義新塭國內最大水面型標案，之後每年都取得政府大型標案。更厲害的是雲豹能源的毛利，在短短幾年內成長919％，主要營收就來自於政府標案。

游淑慧呼籲，賴品妤應該告訴國人，他父親賴勁麟的公司經營之道，如何在成立短短幾年，公司毛利成長919％；一般上市20年的公司，毛利能夠達20％就已經不得了。台電虧到脫褲子，雲豹卻賺到買房子，難道是有黨證會賺錢？沒黨證會賠錢？台電必須說明每年跟雲豹能源購電價格明細，以及承包多少工程給雲豹能源。