新竹縣竹北市仁義公有零售市場是市民生活採買的重要市集之一，1984年興建至今已有39年，竹北市公所為維持消費民眾以及市場營業攤販安全，因此規畫補強市場建築物及改善環境，將分結構補強、門扇更新、滲漏水3大項工程，目前已完成設計監造，預計最快9月動工，力拚明年1月完工。

仁義市場建築屋齡已達39年，曾在2008年及2010年發生兩起火災，市公所顧及市民安全，特此規畫建築物補強及環境改善工程，主要分為3大項，包含結構工程補強、自動門及空氣門建置更新，以及1樓天花板補強、地下1樓滲漏水補強等零星改善工程，目前已完成設計監造，接續將進行工程招標，開工後，預計140個日曆天可完工。

竹北市長鄭朝方表示，針對結構補強工程將採碳纖維補強，依防護措施、鋼筋除鏽、修補表面、碳纖維底塗、高強度碳纖維貼附、油漆美化等14道工法施工。本次工程同步更新市場出入口自動門及空氣門等設備相關設備，以減少市場空調逸散，維持市場內舒適溫度，提升消費民眾駐足時間，增加購買意願，亦可減少冷氣外洩造成額外電費的支出，達到節能減碳效果。

仁義市場1樓天花板有混凝土剝落、裂縫、鋼筋外露等問題，地下1樓滲水、漏水問題也將透過這次工程一併改善，由公所編列600萬元工程經費，並經代表會通過，預計最快2024年1月將可完工。