警方在兩嫌身上起出多張提款卡及現金、手機等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

詐團包辦食宿招攬海外人士來台，大安警今年已逮8港籍車手。

詐騙集團為躲避警方查緝，減少車手的損耗率，現竟在海外招募外籍車手來台犯案，警方發現，尤其香港籍的車手越來越多，北市警大安分局今年迄今已逮獲8名港籍車手。

大安分局和平東路派出所巡佐管大富，日前在和平東路一段超商巡簽ATM時，見一名28歲陳姓男子在提款時東張西望，見到員警神情緊張，一邊接聽電話一邊提款，警方立即上前盤查，發現他手中的提款卡不是他的，陳男也無法說明原因，陳男見無法狡辯，主動從身上交出多張銀行提款卡，警方發現其中一張金融卡已遭詐騙警示，當場將陳男逮捕。

警方循線擴大偵辦，發現陳嫌曾將已更改過密碼的提款卡，交給另一名41歲香港籍李姓男子前往附近銀行ATM提款，為防止李嫌持短期觀光簽證潛逃出境，立即報請檢察官指揮偵辦。

警方掌握李嫌住在萬華西門町一處飯店，立即將他拘提到案，李嫌坦承在香港被詐騙集團吸收，持觀光簽證搭飛機來台後被安排與陳嫌搭檔，李嫌供稱，自己在台的所有食宿費用全由詐團包辦，當車手提款每天可領取3000元酬勞。警方訊後，將兩嫌依詐欺罪嫌移送法辦。

大安分局指出，詐騙集團猖獗，常令民眾多年積蓄一夕之間被騙光，警方為展現維護民眾財產安全之決心，將編排多項專案勤務，加強掃蕩詐欺犯罪，並透過各種管道向民眾宣導反詐騙觀念，民眾應謹記「防詐騙三要訣」：「冷靜」、「查證」、「報警」，勿輕易將個人信用卡、金融卡及財物交給陌生人，接獲可疑電話，可撥打110或165反詐騙專線查證。