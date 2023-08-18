為加強產學合作，台灣科技大學與上銀科技於17日舉行簽約儀式，規畫12年長期合作，每年挹注新台幣1000萬元經費，共同培育智慧製造、人工智慧與能源永續科技等相關領域人才與產學合作。

台科大校長顏家鈺表示，上銀集團是世界第一大滾珠螺桿製造商，很高興可以有機會跟上銀集團進行產學合作，在機電、人工智慧與能源永續方面進行研發，共同把技術扎根台灣。

上銀科技是台灣精密機械關鍵零組件的標竿企業，為激發青年學子在機械工程領域的研發與創新潛力，自2004年起舉辦「上銀機械碩士論文獎」，總投入金額逾億元，倍受國內機械業與學術界重視。而上銀集團創辦人卓永財於2015年獲頒台科大名譽工學博士，也擔任台科大產學創新學院指導委員，為業界培養優秀人才。

上銀科技董事長卓文恒指出，上銀在永續產品與智慧製造產業中投入很多資源，與台科大一直以來都有產學研發等合作關係，他也期待透過長期的合作計劃，為臺灣培育機械產業相關人才，研發能量也會更完備更具體。

台科大產學創新學院於去(2022)年正式揭牌，以智慧製造、人工智慧、能源永續科技為主軸設立3個研究所，於111學年度正式招生，若加計112學年度即將入學的新生，共有180位碩士生、26位博士生及4位國際生，透過研習管理、創新研發課程，擴充實務經驗以及國際交流等方式，強化國際競爭力，培養具全球競爭力的科技與管理人才。

台科大產學創新學院與上銀集團、研揚集團、撼訊科技、鈊象電子、台達電子、融程電訊、正崴精密、利凌企業等企業規劃長期合作，期望建立學術與產業間系統性對話及協力機制，透過合作提升研發量能，建立緊密產學連結，傳承育才經驗。