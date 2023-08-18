曾就讀某國立科技大學的李姓女子，與同學兼同性伴侶分手後，不滿對方另結新歡，竟潛入學校管制區與對方談判，揚言要傷害對方新交往的同性伴侶，甚至阻擋對方離去，一度搶走她手機，還罵她「小三」、「劈腿」。台北地檢署調查後依強制、恐嚇危安、誹謗3罪起訴這名「恐怖女情人」。

起訴指出，李女曾就讀台北某知名國立科技大學，李女與同學交往成為同性伴侶，但2人已於去年11月16日分手，李女亦因故休學。李女不滿同性情人分手，馬上就另結新歡，於去年12月13日下午，潛進學校研究室管制區，在管制區1樓與舊情人談判，揚言若傷害她的新歡，就可以傷害她，她會馬上去傷害新歡。

被害女子心生畏懼，打電話向其他同學求援，同學連忙下樓欲陪同被害人返回管制室，但李女不願讓被害人離去，一再以身體阻擋，並一度強行取走被害人手機。

李女尾隨被害人與同學至管制區8樓的研究室內，高聲辱罵被害人是「小三」、「劈腿」，還緊抓被害人的手，用力推擠並拿走被害人手機，以阻擋被害人離開研究室，經被害人同學喝斥後李女才歸還被害人手機。這時被害人新交往的同性伴侶聽聞吵雜聲，前來闗切，李女一見「情敵」現身，怒火中燒，破口大罵。被害人見場面難以收拾，遂報警處理。