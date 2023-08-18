台東縣議會昨天退回縣府提案幫南投縣年處理3萬噸垃圾的提案，對此南投縣長許淑華今天表示，尊重台東縣議會的決議，也感謝饒縣長想要協助南投的心意，南投縣已簽署專案請民間企業協助垃圾去化處理，同時持續找其他縣市協助處理南投縣垃圾問題，「事實上，南投縣積存垃圾半年來在友好縣市協助下，已經從25萬噸降到23萬噸。」
許淑華說，她還是非常感謝台東縣政府的幫忙，饒縣長也在臉書提到她非常樂意協助，因為過去10多年來台東也沒有處理場，都是藉由外縣市的幫忙，台灣本一體，大家應該採取互惠協助方式一起解決垃圾處理燃眉之急，只是縣府立場一定要尊重議會的決定。
許淑華表明「我們會繼續尋求企業與其他縣市協助與合作。」，她也針對部分議員質疑，縣府為何刻意不說明哪些縣市協助南投處理垃圾時指出「這是南投的困難！因為當我們一說出來哪個縣市要協助處理多少垃圾量，就會遭遇當地民代不同看法，會讓協助方有壓力，出現像台東縣議會這次同樣的問題。」
許淑華說，每個議會型態不同，有些議會有訂定可代處理外縣市的量是多少，有些沒有，一般都是透過互惠方式處理，即該縣市代為處理垃圾後，我們就要代為處理後續的底渣，「我們不是不清楚，是處理過程的確有困難，但我們會全力處理，事實上半年來南投縣已經在很多友好外縣市協助下，把25萬噸各色降低到23萬噸了。
許淑華表示，她會繼續尋求其他縣市合作，配合目前縣府簽署專案請民間企業協助處理垃圾去化，在南投縣目前尚未有自己的處理廠前，縣府會在這段期間加強企業外運與去化，預計今年年底前會有更確切的處理方案與數字跟大家報告。
許淑華今天出席台灣好行「竹山瑞龍瀑布線」首發車記者會，對於台東縣議會昨天退回代處理南投垃圾提案做了上述回應。
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