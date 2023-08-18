南投縣長許淑華今天到竹山參加台灣好行竹山瑞龍瀑布線首發記者會。曾雪蒨攝

台東縣議會昨天退回縣府提案幫南投縣年處理3萬噸垃圾的提案，對此南投縣長許淑華今天表示，尊重台東縣議會的決議，也感謝饒縣長想要協助南投的心意，南投縣已簽署專案請民間企業協助垃圾去化處理，同時持續找其他縣市協助處理南投縣垃圾問題，「事實上，南投縣積存垃圾半年來在友好縣市協助下，已經從25萬噸降到23萬噸。」

許淑華說，她還是非常感謝台東縣政府的幫忙，饒縣長也在臉書提到她非常樂意協助，因為過去10多年來台東也沒有處理場，都是藉由外縣市的幫忙，台灣本一體，大家應該採取互惠協助方式一起解決垃圾處理燃眉之急，只是縣府立場一定要尊重議會的決定。

許淑華表明「我們會繼續尋求企業與其他縣市協助與合作。」，她也針對部分議員質疑，縣府為何刻意不說明哪些縣市協助南投處理垃圾時指出「這是南投的困難！因為當我們一說出來哪個縣市要協助處理多少垃圾量，就會遭遇當地民代不同看法，會讓協助方有壓力，出現像台東縣議會這次同樣的問題。」

許淑華說，每個議會型態不同，有些議會有訂定可代處理外縣市的量是多少，有些沒有，一般都是透過互惠方式處理，即該縣市代為處理垃圾後，我們就要代為處理後續的底渣，「我們不是不清楚，是處理過程的確有困難，但我們會全力處理，事實上半年來南投縣已經在很多友好外縣市協助下，把25萬噸各色降低到23萬噸了。

許淑華表示，她會繼續尋求其他縣市合作，配合目前縣府簽署專案請民間企業協助處理垃圾去化，在南投縣目前尚未有自己的處理廠前，縣府會在這段期間加強企業外運與去化，預計今年年底前會有更確切的處理方案與數字跟大家報告。

許淑華今天出席台灣好行「竹山瑞龍瀑布線」首發車記者會，對於台東縣議會昨天退回代處理南投垃圾提案做了上述回應。