今天仍受低壓帶影響，各地天氣相當不穩定，中央氣象局發布大雨特報，台中以北山區、苗栗、台東及恆春半島有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

今天南部不定時有陣雨或雷雨，易有局部大雨，其他地區午後配合熱力作用，也可能有局部大雨發生。氣象局在中午過後發布大雨特報，台中以北山區、苗栗、台東及恆春半島、蘭嶼綠島有局部大雨發生機率。

明天各地雨勢逐漸趨緩，白天西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及各地山區午後留意局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣。