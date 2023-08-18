台灣大學化工系實驗室昨（17日）中午驚傳爆炸起火，造成9名學生分別受到燒燙傷及吸入性嗆傷，所幸送醫治療後皆無大礙，這是台大1個多月來發生的第2起實驗室意外事件。初步調查，爆炸原因疑為研究生進行「油浴實驗」時，實驗中的氯化鋁碰到燃煤油，加上蒸氣壓力引發氣爆，不過詳細原因仍需再調查釐清。

據了解，昨（17日）有11名研究生申請到2樓的實驗室進行油浴實驗，因該項實驗比較簡單，所以指導教授並未在場。不料，在將近中午的11時51分時，實驗中的氯化鋁疑似碰到燃煤油，加上蒸氣壓力，發出「轟」的一聲巨響後，即噴濺起火燃燒，校園其他師生聽到爆炸聲都嚇了一大跳，趕緊報警處理。

北市消防局獲報共出動消防車輛20輛、救護車輛8輛、指揮車5輛、人員91名前往馳援，確認沒有學生受困，火勢約在半小時後被撲滅。

消防人員在戶外幫逃離火場的學生檢傷並做初步治療，確認學生都意識清楚沒有生命危險，經查現場有2名學生遭燃油噴濺受到燒燙傷，另外包括2名外籍生在內的7名學生，有吸入性嗆傷，現場先讓他們吸氧氣，再分別送往台大、萬芳、和平醫院治療。詳細起火原因將待消防局火調科調查釐清。

台大今（18日）表示，送醫的9名學生中，有4名仍留院休養及進行預防性檢查，其餘5名已經離院返家，至於財損及失火原因，因為仍在調查中，目前無法多作說明。

台大化學系實驗室7月10日也曾發生一起意外，23歲男大生不慎讓「禁水性物質」碰觸水分，導致頭髮、手部遭到燒燙傷。

台大環安衛中心主任林晉玄說，依照同學描述，本次實驗室發生爆炸，很可能是「油浴實驗」引發氣爆，但詳細原因還須再調查，從事實驗的都是研究生，未來學校一定會強化實驗相關安全訓練，致力將意外風險降到最低。