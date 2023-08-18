時隔3年半，自2020年中國暫停所有出入境旅遊，大陸文化及旅遊部8月10日宣布，恢復第三波出境團體旅遊名單，包括了日本和韓國，以及英、美、德國及澳洲等78國，若再加上先前開放的名單，已開放130多個國家，「陸客爆買」潮可望重現。

另外，華爾街日報旗下WSJ Intelligence發布「7月全球旅遊研究」，針對高淨值客戶調查，有95％計劃未來1年內國內旅遊，6成預期出國旅行，最受歡迎的是英國、義大利和法國。有近半受訪者計劃未來一年的休閒旅遊平均花費18,250美元（約台幣58.8萬元），較一年前激增27％。

國際連鎖飯店品牌亦受惠全球旅遊潮，法國雅高國際酒店、萬豪國際、洲際酒店今年以來累積漲幅分別漲47.02％、39.77％和26.96％。

由於零售銷售約占整體消費支出的三分之一，通常被視為美國經濟的風向球之一。瑞士百達精選品牌策略團隊表示，美國今年第三季有望加速整體消費力道。

美國商務部8月15日公布零售數據，7月零售銷售月增0.7％，遠超市場預期的0.4％和上修後前值0.3％，創6個月來最大增幅，消費者對大多數品類的購買量都有所增加。

消費增速原因是美國民眾增加線上購物和外出用餐，美國7月線上零售商的銷售勁升1.9％、外出用餐比率也成長1.4％，皆為連續兩個月大幅成長。在7月中旬的Prime Day購物節活動中，亞馬遜在第一天就創下有史以來最強勁的單日銷售紀錄，顯示在高通膨環境，美國消費者仍在增加支出。

美國勞工部發布7月就業數據，失業率3.5％，比6月3.6％微降。代表美國就業市場依舊相當健全，結合餐飲業零售成長，顯示美國消費者工作穩定，對經濟信心充足。

瑞士百達精選品牌策略團隊表示，百達精選品牌投資於6大次主題，包括奢侈品、旅遊、運動、食品及飲料、美容、休閒等，投資範疇鎖定大型高端品牌、高毛利、定價能力高的類股。投資人若想參與觀光旅遊、暑假消費題材正是時候。