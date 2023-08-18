墨西哥歌手路易斯（Luis Angel ElFlaco）21歲愛女瑪莉亞(Fernanda Robles)日前傳出與友人到馬薩特蘭（Mazatlán）戲水失聯，經警方長期間搜索終於尋獲其身影，瑪莉亞已無生命跡象，路易斯也悲痛證實愛女死訊，相關原因與細節仍在調查中。

綜合《鏡報》（The Mirror）等外媒報導，21歲的瑪莉亞是個網紅，日前與數名友人一起去位於墨西哥西部的馬薩特蘭海灘旅遊，當天凌晨4點許入海戲水，隨即發生溺水意外，其中一名友人在意外發生後被迅速救起，然而同時間下水的瑪莉亞卻是已不見人影，經過警方搜索後發現已經明顯喪失生命跡象的瑪莉亞。

消息曝光後，父親路易斯也悲痛發表聲明表示：「我懷著深深的悲傷宣布我心愛的女兒瑪麗亞·費爾南達的離開。這是一個人能感受到的最大的痛苦。」他也感謝所有粉絲的支持，並請求大家給他一些隱私。

事實上，關於本起事件的起因，當地警方表示瑪莉亞與友人下水前疑似「喝了不少酒」，推測可能因為不勝酒力導致意外發生，不過由於還有很多細節尚未釐清，因此待調查完畢後會再行說明。

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