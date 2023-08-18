行政院不當黨產處理委員會將於8月31日成立屆滿7周年，對於追討國民黨及其附隨組織不當黨產，黨產會主委林峯正表示，行政處分須移轉國有的現金及土地，估計價值逾千億元；不過，黨產會所做行政處分，國民黨及其附隨組織都向法院提行政訴訟，目前已執行的金額，現金部分有近20億元。

林峯正接受《官我什麼事》節目專訪，被問起黨產會對於國民黨跟附隨組織的不當黨產，至今所做出的行政處分總共累積了多少金額？林峯正說，返還現金給國家的處分金額，截至目前累計530億元。土地的部分，黨產會所做處分請其歸還給國家約13萬6千多平方公尺，超過4萬坪土地。另一類是公司股權須移轉國有，要求國民黨返還中投公司的股權。

他說明，因為國民黨是中投公司唯一股東，持有100％的股權，黨產會認定當初設立這家公司的錢是來自國家，因此要求全部股權返還給國家，現在這家公司資產約200億到300億元。

林峯正說，上述現金價值已經接近千億，再加上土地資產，估計價值超過1千億元，不過，黨產會所做行政處分，國民黨及其附隨組織都向法院提行政訴訟，訴訟牽涉有無停止執行，目前已執行的金額，現金部分有近20億元，2個月前，黨產會又處分一件國民黨台中市黨部房地須移轉市有。

林峯正說，中投公司基本上是一個投資公司，在1970年左右，用2億的錢去設立，這些股本當然是來自於國家，例子比比皆是，有人會說反正事情都已經過去了，現在都好好的，為什麼要再去翻以前的舊帳，是不是在清算政治對手，但是他比較不這麼看，以現在民主化以後的標準、法治的標準，對於像貪汙圖利這樣子的事情，都用很嚴重的角度來看待，在司法上也是都判很重的刑。

林峯正表示，大家還是在一個民主時代，還是在一個民主法治的國度裡面，要在意這個事情，把標準建立起來，讓以後執政的人，不要再墮入以前像以前那樣的做法。

林峯正指出，黨產會其實是沒有落日規定的機關，自己之前所說的說希望黨產會趕快關門，是希望不要去拖延查處黨產的腳步，委員的任期確實是到明年的8月底為止，原先是希望說如果順利的話，委員任期到了時候，黨產會終於可以功成身退了。

他說，但黨產會的很多的行政處分，目前還在行政法院裡面，除非有另外的安排，他們的工作與職責，還是要把這些行政處分在法院的訴訟完成，有一個終極的結果。