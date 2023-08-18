據Coin Metrics和CoinGecko的資料，比特幣在周四晚間6點多開始大幅下跌，不到10分鐘內就大跌約9%，跌破2.6萬美元。最後的交易價格為2萬6593美元，跌幅在8%。但到晚間9點多時，又跌到2.6萬美元以下。

在暴跌的前幾個小時，華爾街日報(WSJ)報導，稱馬斯克(Elon Musk)的SpaceX在2021和2022年減持了約3.73億美元的比特幣。

Bitwise資產管理的Ryan Rasmussen說，這是史上最財庫的拋售之一，目前的猜測的原因，為馬斯克SpaceX的拋售消息。

特斯拉在2022年時曾宣布，在價值15億美元的比特幣持有中，已出售75%。但馬斯克一直是加密貨幣的堅強支持者。

研究顯示，馬斯克也曾在X社群上提到其它的加密貨幣，並推高了這些貨幣的價格。

馬斯克也曾在2021年的B-Word大會上說，如果比特幣價格下跌，他會賠錢，他可以拋售，但是他不會拋售。

就更廣泛的環境而言，全球利率上升，美國30年期國債殖利率升至4.4%，10年期也上升，這些都導致比特幣和風險資產價值的下滑。因為債券殖利率的上升，表示比特幣和黃金等沒有收益的資產，其投資理由將較為薄弱。