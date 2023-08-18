活動將於8月21日中午12點開放線上報名，報名方式請見「國泰雲門隨行吧」官網。（圖／金門縣文化局提供）

適逢雲門50周年，國泰金控與雲門舞集特別合辦國泰雲門隨行吧「與雲門共舞」金門場次，將於9月9日及10日下午2：30在縣立體育場金城體育館與民眾一同共舞。活動將於8月21日中午12點開放線上報名，報名方式請見「國泰雲門隨行吧」官網，報名成功的民眾當日只需帶著手機收到的序號簡訊前往會場，就能跟著雲門舞者體驗跳舞的純粹、感受藝術美好。

金門縣文化局指出，國泰金控攜手雲門舞集，28年來與各方合作，將國際級的藝術饗宴帶到全台各地。「國泰雲門隨行吧」今年帶來「生活解封、藝術狂放」的理念，期待生活如同藝術般全力揮灑，讓每位民眾更加放心去體驗藝術。這次也透過與該局的合作，讓離島的鄉親、孩子不用舟車勞頓遠赴台灣，也能近距離體驗國際級舞蹈的演出。

文化局長呂坤和說，非常感佩雲門作為國際知名專業舞團，創辦以來，從大城深入小鎮，用舞蹈推廣美學，實踐文化平權。本次活動將由舞者以循序漸進的方式帶領大家一步步體驗舞蹈，撒下藝術的種子，歡迎來自金門各鄉鎮的大、小朋友前來共襄盛舉，更希望培養更多藝文愛好者。

文化局表示，國泰金控多年來致力推廣舞蹈藝術與文化，自1996年起，在國泰金控慷慨贊助下，雲門與各縣市政府合作，舉辦近300場公演和巡演，累積超過260萬人次的共同參與；今年欣逢雲門50周年，國泰金控特別安排雲門，以親切、活潑的方式深入離島地區。

據了解，林懷民於1973年創辦「雲門舞集」，成為台灣第一個職業舞團，並擔任舞團藝術總監46年。後由鄭宗龍在2020年接任藝術總監，在疫情後帶領雲門跨過半個世紀，繼續舞遍全球各地。除在國內外劇場演出之外，雲門多年來透過舞蹈扎根台灣，每年在不同城市舉行大型公演及社區巡演，2005年選定金門做離島首站，首度將大型公演移師離島，該場演出盛況空前，成為當年金門盛夏金門最轟動的藝文活動。睽違多年，雲門將再度來到金門舉辦社區巡演「與雲門共舞」，期待重現居民共襄盛舉的場景。

文化局說明，本次的社區巡演「與雲門共舞」全台壓軸將在金城體育館舉辦，節目由藝術總監鄭宗龍親自操刀編排，規畫60分鐘的演出，將邀請現場民眾在音樂伴奏下，近距離和舞者們一起盡情舞蹈，讓雲門舞者與民眾舞出當日最美的風景。活動詳情與報名方式，歡迎至 「國泰雲門隨行吧」官網（https://www.cathaycg.com.tw/）查詢。