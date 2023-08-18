一名80多歲的女子常感疲倦、關節疼痛、牙齦腫脹而就醫，檢查發現，女子是營養缺乏維生素Ｃ導致，因此改吃新鮮蔬菜，未料女子的家人為方便女子食用，將蔬菜煮得非常軟爛，導致女子持續缺乏維生素Ｃ。之後其家人改以微波、油炒等快速烹煮方式後，女子不再缺乏維生素Ｃ，不適症狀也大為改善。

腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》中表示，上述女子沒有慢性病，但近半年來常感疲憊、皮膚容易瘀青、關節疼痛、牙齦腫脹，都是年長者營養缺乏的常見現象。長者最易缺乏的2種營養素為蛋白質與維生素，經抽血檢驗女子的白蛋白數值為正常，亦即不缺蛋白質，就症狀而言，女子缺乏維生素C。

洪永祥表示，經詢問其飲食後發現，她平常蔬菜來源是醬菜，他於是建議改吃新鮮蔬菜，但一個月後不適情形未改善，原來是因其女兒怕母親牙口不好，而將蔬菜煮得非常軟爛，但卻使她無法攝取足量的維生素C，仍有疲倦、關節疼痛、牙齦腫脹的問題。

洪永祥表示，維生素C怕光、怕熱、怕久煮，他因此建議其女兒改以清蒸、微波、油炒的方式快速烹調蔬菜，以保留蔬菜中的維生素C，沒多久，女子回診表示，上述症狀均獲得明顯改善。

他表示，若要保留蔬果中的維生素C，可採5種方式：1. 儲放陰涼處（如冰箱）。2. 儘量選擇在地水果。3. 減少烹煮時間，例如蔬菜可用蒸、微波或油炒，可降低維生素C的流失。4. 儘速吃完冷凍蔬菜、喝完現榨蔬果汁與鋁箔包的蔬果汁。5．少吃水果加工品。