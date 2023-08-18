許淑華說明南投這次豪大雨成災最大原因是治山防洪的問題。南投縣政府提供

繼南投仁愛鄉遭豪大雨狂炸成災後，高雄昨天市區也大淹水，網友酸陳揆日前卡努颱風來襲時才讚高雄防災「超前部署」，高雄就淹大水。對此南投縣長許淑華今天表示，這就是為何她當初一開始就說「災區無法做比較」的原因，因為每個受災鄉鎮狀況都不同。

許淑華說，昨天看到高雄市中心積水，這就是民進黨中央推動的「水環境治理」，這工程著重在市區道路排水系統與河川林邊水環境整治，與南投仁愛鄉山上這種治山防洪需求不同。

許淑華表示，中央如果更能理解每個鄉鎮的需求，也能體會各縣市面臨到淹水的不同問題，才能對症下藥；她建議中央可以花時間對每個不同縣市鄉鎮做更多了解，聽聽各方提出的建議，或許對未來編列治水預算時比較可以達到實際的效果

針對高雄淹大水，南投縣政府發言人蔡明志也補充表示，希望各界面對災情都能以同理心看待，祈願高雄淹水沒有造成太多財產損失，也盼各界以本島一命的心情，關懷與幫助受災民眾，對極端氣候可能造成的危險也能時時保持警戒，保護人民生命財產安全。