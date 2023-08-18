中秋節對許多身障團體而言是重要的日子，高雄市政府社會局為增加高市身障團體秋節禮盒買氣，今天舉辦「月圓共好樂融融」身障團體秋節禮品推廣活動，市長陳其邁率先認購800份身障團體秋節禮品，市議會議長康裕成也認購800份身障秋節禮品，盼藉此拋磚引玉，號召更多企業及市民朋友一起用行動做公益。

活動現場24家身障團體精心打扮輪番上台走秀，賣力推銷自家主打之秋節禮品，有象徵團圓的中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、象徵好運來的鳳梨酥禮盒、還有各年齡層都愛吃的手工餅乾、花生糖、蛋捲、牛軋餅、堅果、文旦等各式點心禮盒，與天然又實用的手工香皂、咖啡禮盒組等禮品，以滿足民眾多元贈禮需求。

陳其邁等人上台頒發感謝狀給認購滿額企業、個人，隨後到各展示攤位參觀為身障團體打氣，攤位不忘行銷自家產品：「市長，這是我們用心做的鳳梨酥、餅乾及果乾，非常美味，吃過的人都會一直持續回購喔！」，市長品嘗後直呼超好吃，肯定身障團體的用心。

陳其邁特別提及開場表演的輪椅舞蹈，其中1名成員范女士是市府建管處員工，在市府服務長達31年即將退休，身障者勇於面對不同挑戰的精神值得共同學習，政府與議會在市政上也將持續共同促進身障朋友權益保障。

另外，陳其邁表示，每年中秋節是許多身障團體最大的收入來源，身障朋友努力克服障礙，靠自己的力量自立生活，需要大家的鼓勵及支持，盼市民朋友踴躍支持認購秋節產品，將此公益活動訊息分享給親朋好友，邀請大家一起響應公益，讓身障朋友可以安心穩定就業，生活獲得更多保障。

社會局表示，身障團體製作之產品都符合食品相關規範，均檢附食品業者登錄字號，包裝器具也符合食品檢驗法規，食品衛生安全，大家可安心享用。更提供民眾多元且便利購買管道，除電話預購、門市訂購外，也可線上購買付款。另外，社會局與身障團體攜手建置購物網站「礙優網」（網址：https：／／www.iustore.com.tw／），促銷高雄市各家身心障礙團體的產品。

今年特別推出兩大秋節促銷活動，第一項「高雄限定」限量版綜合禮盒3款，每款580元，搭配3家身障團體產品，一次就能支持三家身障團體，有特別的乒乓丸、新奇口感的脆糖饅頭餅乾、雪Q餅、蛋捲、牛軋餅等，還有濾掛式咖啡包、四季烏龍綠茶包及手工香皂的組合可供選擇，每盒還附贈祝福小卡片，讓收禮的對象感受到暖暖的祝福。

第二項「公益愛獻卡 綜合禮盒預儲雙重送」優惠活動，只要在礙優網「愛獻卡」專區預先儲值1萬元儲值金，即可享有禮盒87折優惠，一盒現省80元、還可享有兩次免運送到家(可不同地址)優惠。相關的秋節產品型錄可至社會局網站下載或致電社會局07-3373060洽詢、「礙優網」服務專線07-5523732，也可上網搜尋「礙優網」線上瀏覽訂購。