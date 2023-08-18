王力宏今推出單曲〈ONE一個〉前導版MV。（寬魚／宏聲提供）

王力宏今推出單曲〈ONE一個〉前導版MV。（寬魚／宏聲提供）

王力宏將於下月9、10日在台北小巨蛋舉行「ONE LeehomWang 一個王力宏」演唱會，倒數不到1個月時間即將攻蛋，他近期正如火如荼閉關準備中，並於今（18日）早9點在各大平台推出單曲〈ONE一個〉前導版MV，為演唱會暖身；MV中，他剪掉三千煩惱絲，以清爽俐落短髮新造型曝光，象徵「一個」全新的王力宏，整裝再出發。

〈ONE一個〉由王力宏作曲，李焯雄作詞，先導版MV雖僅短短不到1分鐘，但王力宏極富穿透力的歌聲與暖心色調的背景，呈現出此刻沈穩又踏實的心境。該曲從演唱會的概念出發，聽眾聽到的卻不只是王力宏「一個」人的心情，更是「每一個」人的心聲。內斂又不失力量的歌詞與王力宏收斂鋒芒、溫暖平和的聲線，產生了奇妙的化學反應，希望帶領聽眾感受王力宏沉澱過後的成長、一字一句的細膩感悟，也正是歌迷們多年一路走來風雨兼程的陪伴，讓王力宏不只是「一個人」，正如歌曲闡述「許多的一個，就是每一個」。

台北演唱會開唱在即，有別於年初美國賭城與6月泰國演唱會，這次回到他音樂的起點台北，不僅舞台升級，曲目也做了更動，且由於他的經典歌實在太多，為了曲目團隊已開了無數次會議，如何取捨令他傷透腦筋。此外，台北演唱會依舊加入泰國演唱會曾經演奏過的全新樂器「哈琶吉」，且他非得練到「出神入化」不可，每天除了原本就熟悉的鋼琴、吉他跟鼓，哈琶吉更是下足苦工，日夜苦練，練到手指都破皮，技巧更精進。而另一方面，他也持續游泳健身，操練體能與維持體態，團隊近日將公開他練習哈琶吉成果與健身短片。

王力宏台北演唱會萬眾矚目，開賣即受到歌迷瘋搶，包括周慧敏、蕭亞軒、潘瑋柏、吳彥祖、歐陽靖等星友也紛紛送上祝福，其他包括電影「鳥人Birdman」的著名編劇亞曼多·博（Armando Bo），YouTube的創始人之一陳士駿與美國首富洛克菲勒（Rockefeller）家族的蘇珊·洛克菲勒（Susan Rockefeller）也獻上祝福。而全球知名珠寶設計師Cindy Chao也相當喜歡力宏的歌，已包票招待品牌VVIP。電影「霸王別姬」岀品人、兩屆金馬影后徐楓，也已允諾將專程從上海返台欣賞演唱會、支持王力宏。

「ONE LeehomWang 一個王力宏」演唱會購票可洽KKTIX。