一名沈姓女子剛到某科技公司擔任業務經理後就發現懷孕，隔天立刻告訴主管級人事經理，未料下一個上班日就遭資遣，公司表示她不假外出曠職。沈女懷疑公司是因她懷孕而解雇，涉及懷孕歧視，因此向勞動局申訴，指稱自己因孕吐，所以到超商買酸梅，竟因此遭解雇。市府裁罰公司30萬元，公司打起行政官司，最高法院認定公司確實成立「懷孕歧視」，判決公司敗訴確定。

根據判決書，沈女控訴，她民國106年12月21日起受僱啂科技公司擔任業務經理。隔年1月26日告知人事主管已懷孕情事，未料29日就遭告知以試用期考核未達標準為由予以資遺，已涉「懷孕歧視」，因此向勞動局申訴。

公司向勞動局提出報告，沈女有兩次不假外出的曠職紀錄。但沈女答覆，公司第一次是當天下午與客戶在公司內開會，均在公司處理公務，沒有不假外出。沈女也提出與同事間的LINE通話紀錄，因此認定並未曠職。

第二次則是解僱前一天，因懷孕身體不適，嘔吐感嚴重，離開座位至化妝間，並前往便利商店買酸梅，勞動局約談時，沈女還當場拿出一包酸梅證明，勞動局認定陳述為真，認定公司違反《性別平等工作法》，勞動局故此裁罰30萬元。

但公司不服遭罰提告行政訴訟。法官調查，根據公司高層主管提交之107年1月12日、13日、18日工作日誌均予沈女正面評價，難認她無忠誠履行勞務給付義務，公司卻主張沈女工作不適任而資遣，很難與她懷孕無關。一審台北高等行政法院駁回公司請求。經上訴後，最高行政法院認定公司確實「懷孕歧視」，再度駁回敗訴確定。