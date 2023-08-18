高雄近年來持續推動傳統市場優化、青銀共市與市場用地開發，為了補強921以前興建的公有市場建物安全，經發局已完成6處市場結構補強，還有14處公有市場已獲經濟部補助，目前正分批辦理補強工程，預計2015年前將陸續完成耐震補強作業。

高市府經發局說指出，高雄市長陳其邁上任3年來核定經費史上最高的5.2億元經費，推動轄管76處市場與攤集場改造與活化。經發局已完成中興、六龜、湖內、田寮、永安及建興民有等6處市場結構補強，還有14處公有市場已獲經濟部補助將分批辦理補強工程。

經發局長廖泰翔表示，經專業評估後，高雄市20處市場需實施耐震補強工程，2021年已獲經濟部補助14處公有市場補強經費共5306萬元，另於今年6月再獲4處公有市場補強經費約5700萬元，預計2年內全部完成。施工重點為擴柱補強、屋頂防水施作及攤台修復等工項，一併改善市場內部環境，提供市民安全的購物環境。