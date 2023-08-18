潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道 左腳遭螺旋槳削斷 14:042023/08/18 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道，左腳遭螺旋槳削斷。(消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市潮境公園海邊今（18日）下午1時許發生恐怖意外。一名潛水客疑似違規潛入保育區、航道，左腳遭漁船螺旋槳打斷，警消獲報後趕抵現場，協助找尋斷肢，據了解，稍早已找到斷肢，並將傷者送往基隆長庚醫院進行顯微縫合手術，至於詳細事故原因仍待調查釐清。 潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道，左腳遭螺旋槳削斷。(消防局提供) 原因曝光！台大化工系實驗室爆炸 疑「這兩種」化學物碰觸引爆 北市內湖轎車撞進餃子館起火 50歲駕駛意識不清送醫搶救 「山道猴子」為何爆紅？律師揭現實生活：五夠真實又逼哀 潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道 左腳遭螺旋槳削斷 訂閱影音： 中時新聞網 移工與警為「這原因」你追我跑 遭送辦加送4張罰單 鴛鴦大盜專挑未上鎖氣窗下手 搭火車逃外縣市前遭逮 外木山驚見女浮屍「卡在消坡塊」穿著判斷應非遊客 #基隆 #潮境公園 #潛水客 #違規 #左腳 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆市體育場遲未完工 議員痛批林右昌留爛攤 18:372023/08/17 政治 日本沖繩搭載潛水客等20人船隻驚傳翻覆 16:242023/08/16 國際 迴轉連鎖店都到齊 結合基隆壽司祭搶攻市場 21:062023/08/17 生活 絕命終結站客運版！遮雨棚鐵架「破窗貫穿座椅」女乘客驚魂 20:532023/08/15 社會 路邊紅線竟「繞過小貨車」成專屬停車位 民眾大嘆：後台很硬？ 16:352023/08/17 生活 斑馬線上1隻腳合影就可檢舉未禮讓行人？被檢舉人氣炸 13:462023/08/16 生活 白線、沒畫線路邊停車遭檢舉違規 苗栗此處1個月開罰58件 15:092023/08/16 社會 基隆鎖管季主題日周六登場 吃鎖管看表演享最Chill午後時光 18:152023/08/17 生活 舉辦壽司季活動 謝國樑：將邀蔣萬安、孫曉雅共襄盛舉 11:552023/08/17 生活 基隆暖暖鐵皮屋起火冒濃煙 消防人員布泡沫水線灌救 15:072023/08/17 社會 美櫻桃半年22批農藥殘留超標！ 她爆食藥署行文AIT遭「已讀不回」 13:552023/08/17 政治 基市議會勘查基隆塔及體育場進度 議員憂未來恐成「錢坑」 14:072023/08/17 政治 慶讚中元就要旺 宜蘭食品攜手老大公廟 「彭派」與民眾結緣 13:032023/08/16 生活 基隆市中心驚人一幕！田寮河「有人攀牆拉屎」 在地民眾說話了 23:082023/08/15 生活 酒駕男拒檢「跳進農田」拔腿跑 警撩落去追百米逮人 09:152023/08/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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