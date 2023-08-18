基隆市潮境公園海邊今（18日）下午1時許發生恐怖意外。一名潛水客疑似違規潛入保育區、航道，左腳遭漁船螺旋槳打斷，警消獲報後趕抵現場，協助找尋斷肢，據了解，稍早已找到斷肢，並將傷者送往基隆長庚醫院進行顯微縫合手術，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道，左腳遭螺旋槳削斷。(消防局提供)
潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道，左腳遭螺旋槳削斷。(消防局提供)
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潮境公園驚恐意外！潛水客疑違規潛航道 左腳遭螺旋槳削斷
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