俄羅斯官員說，一架烏克蘭無人機今天遭俄羅斯防空系統擊落後，墜毀於莫斯科市中心一棟建築，打亂了莫斯科所有民用機場的空中交通。

人在莫斯科的路透社記者說，當時聽到「巨大的爆炸聲響」。路透社拍到的照片顯示，一棟非住宅的建築物遭無人機擊中，工作人員與緊急應變人員正在檢查受損的屋頂。

俄羅斯國防部與莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，防空系統今天凌晨擊落一架無人機後，無人機墜毀於莫斯科展覽中心（Expo Center）一棟非住宅建築上，沒有造成人員傷亡。

莫斯科展覽中心是一個大型展覽館與多功能展廳，距克里姆林宮不到5公里遠。

俄羅斯國防部表示：「莫斯科時間凌晨約4時左右，基輔政權使用一架無人飛行載具，對莫斯科與莫斯科州的目標發動另一場恐怖攻擊。」

基輔尚未立即對此發表評論。

莫斯科附近4座主要機場的航空交通一段短暫停擺，包括伏努科夫國際機場（Vnukovo Airport）、杜莫迪多沃機場（Domodedovo Airport）、謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）與茹科夫斯基機場（Zhukovsky Airport），但之後又重新開放。

俄羅斯航空運輸機構表示，有7架飛機改道飛至其他機場。

自從5月初一架無人機在克里姆林宮上空遭摧毀後，俄羅斯境內的無人機空襲事件增加。莫斯科平民居住區5月底遭到攻擊，本月稍早，一處莫斯科商業地區遭3天內兩度遭鎖定為攻擊目標。

在打了近18個月的俄烏戰爭中，烏克蘭與俄羅斯都否認鎖定平民與民用基礎設施發動攻擊。

法新社報導，在莫斯科遭遇攻擊的數小時前，俄羅斯阻撓了烏克蘭在黑海對俄國軍艦發動的海上無人機攻擊，這是俄國軍隊一連串遇襲事件中的最新一起。

俄羅斯國防部表示，這架無人機昨晚在塞凡堡（Sevastopol）西南方237公里處遭海軍巡邏船隻摧毀。塞凡堡是俄羅斯黑海艦隊在克里米亞半島的基地。克里米亞半島於2014年遭俄羅斯併吞。

自俄羅斯退出允許烏克蘭穀物通過黑海安全出口的協議後，雙方的攻擊情勢不斷升高。

8月4日，俄羅斯表示已擊退烏克蘭試圖對黑海諾沃羅西斯克（Novorossiysk）基地的無人機攻擊，而烏克蘭安全消息人士說，對這個基地的一艘俄國軍艦發動的攻擊是成功的。