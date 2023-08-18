有些人天生愛說話，但卻讓人討厭不起來，因為他們不僅有幽默感，而且開玩笑也懂得拿捏分寸。《搜狐網》近日分享5個最愛說話的星座，自帶幽默感，是團體中的開心果，總是能逗得眾人哈哈大笑。

▎雙子座

雙子座在陌生人面前，常表現出一副高冷模樣，散發出獨特魅力，不過一旦熟識了，會發現雙子座待人不冷淡，話還非常多，總是有說不完的話題，可以從八卦聊到政治，什麼東西都能聊，幽默感也相當出眾，聚會上總逗得眾人捧腹大笑。

▎處女座

處女座在不熟悉的環境，常會表現得很沉穩高冷，但進一步了解會發現，他們其實很愛說話，而且講話方式非常有趣，幽默感十足，還懂得抓住機會調侃自己或別人，分寸拿捏的恰到好處，不會讓人感到不適，與處女座在一起總是笑料不斷，為生活增添樂趣。

▎天秤座

天秤座舉手投足充滿魅力，散發高冷氣質，讓人難以接近，一旦成為朋友，會發現天秤座其實擅長交際，話也非常多，善於用幽默方式說話，把周圍的人逗得哈哈大笑，就算到了新的環境也不會怯場，總能找到適合的話題與人攀談。

▎射手座

射手座個性活潑開朗，幽默感讓人印象深刻，熟識後會發現他們很愛聊天，總是能用輕鬆的方式，帶動群體氣氛，是眾人眼中的開心果，懂得拿捏講笑話的尺度，不會讓旁人感到不舒服，就算是第一次認識，對話間會漸漸放下戒心，讓人想繼續聊下去。

▎水瓶座

水瓶座平時給人與世隔絕的感覺，但深入了解後會發現，他們其實天生愛說話，且具有幽默感，水瓶座思維獨特，常從不同角度看待問題，因此與水瓶座交談時，總能感覺到新鮮感，在團體中製造不少笑料，就算話再多，也讓人討厭不起來。