「台鋼雄鷹」為台灣鋼鐵集團去年加盟中華職棒的新軍，此刻正在徵選旗下啦啦隊「Wing Stars」隊員，而最近官方在臉書公布一張剪影照，並透露會有一名女神來打造「WING STARS專屬培訓」，貼文曝光後，立刻被網友神出是有「最強外掛」之稱的前樂天巨人啦啦隊員安芝儇，紛紛興奮直呼：「這海放李多慧！」

台鋼雄鷹啦啦隊「Wing star」近期正在進行啦啦隊員徵選活動，16日在臉書上曬出一張模糊的剪影照，表示將會請到一名女神來「專屬培訓」，還在配文打上J、H、A，許多網友紛紛猜測應該是拼音為「Jo-Hyun An」的女神安芝儇，立刻引來熱議，「這海放李多慧」、「要搬去高雄了」、「她如果來跳我就要進場了」、「太神啦！」而小編在今日稍早公開，確實是安芝儇，令許多球迷相當期待。

事實上，今年25歲的安芝儇擁有甜美長相及修長美腿，被網友封為「最強外掛」，她先前效力於釜山樂天巨人啦啦隊，今年3月才退隊，還曾在4年前參加中職Lamigo（現樂天桃猿）舉辦的「辣年糕趴」活動，並代表樂天巨人啦啦隊擔任開球嘉賓，甚至多次擊敗李多慧登上「最美啦啦隊女神排行榜」第一名。