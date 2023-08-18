NBA官方18日正式公布30支球隊新賽季的賽程，也確定灰熊戰將莫蘭特（Ja Morant）的回歸日子，將是美國時間12月19日客場交手鵜鶘，該場比賽也被官方安排為全美直播。

莫蘭特3個月內2度違反聯盟條例，今年3月他在IG直播中把玩槍枝，被官方禁賽8場，並承諾不會再犯相同的錯誤，不料莫蘭特沒有因此記取教訓，再度於友人的直播影片中亮槍，換來的是禁賽停薪25場處分，禁賽期間不得加盟其他聯賽或球隊訓練。

根據當地媒體《孟菲斯商業呼聲報》記者寇爾（Damichael Cole）報導，莫蘭特最快可在美國時間12月19日復出，首戰對手將會是鵜鶘，有望和錫安威廉森（Zion Williamson）狹路相逢，上演2019年選秀會狀元、榜眼對決戲碼，有趣的是，錫安威廉森才在休賽季爆出桃色風波，2人場外事件不斷。

灰熊休賽季送出2張首輪選秀籤，從「綠衫軍」塞爾提克手裡拿回具有豐富經驗的防守大鎖「聰明哥」史馬特（Marcus Smart），不僅維持後場戰力，也解決莫蘭特缺陣開季25場比賽的燃眉之急，灰熊握有史馬特、傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr.）2位前後任最佳防守球員，防守端上獲得重大升級。