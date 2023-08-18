台中市大里區某桌遊休閒館以桌遊休閒為名掩護非法聚賭行為，警方17日晚間10點30分搜索查緝，當場逮捕22人，全案詢後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

警方17日晚間10點30分搜索查緝大里區某桌遊館，查獲涉案賭具麻將牌5副、積分卡（籌碼）1批、監視器螢幕、筆記型電腦、帳簿、賭資新台幣5萬餘元等相關證物。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區某桌遊休閒館以桌遊休閒為名掩護非法聚賭行為，經警方1個多月蒐證完備，聲請搜索票後於17日晚間10點30分搜索查緝，當場查獲負責人、賭客共22人及涉案賭具等相關證物，全案詢後將22人依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，並函請目的事業主管機關進行裁罰。

台中市警察局霧峰分局日前接獲檢舉指稱，大里區某桌遊休閒館暗地從事麻將聚賭行為。警方深入調查發現，該處以桌遊休閒為名，合法掩護非法，提供場所及電動麻將桌供賭客聚賭。經1個月蒐證完備後，警方向台中地檢署及法院聲請搜索票，由偵查隊與派出所合力，於17日晚間10點30分出動約20名警力執行搜索查緝行動。

警方於現場查獲店內現場負責人及賭客共22人，涉案賭具麻將牌5副、積分卡（籌碼）1批、監視器螢幕、筆記型電腦、帳簿、賭資新台幣5萬餘元等相關證物。全案詢後依刑法賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，並函請目的事業主管機關進行裁罰。

警方說明，意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博者，處3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金；在公共場所或公眾得出入之場所，或以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者處5萬元以下罰金。

霧峰警分局分局長陳祥麟呼籲，賭博行為傷財傷身，賭博場所為社會治安毒瘤，危害治安甚鉅，霧峰分局將持續針對各種不法行為進行掃蕩，就可能藏汙納垢的治安顧慮場所運用各種科技偵查手段進行調查，並持續強化「社區警政再出發」及「清源專案2.0」等工作。