富邦悍將今與2023選秀會第一指名球員王念好完成簽約，雙方以簽約金555萬、月薪9萬及激勵獎金175萬的條件，簽下2.5年的合約，合約總值高達730萬元，表現球團對王念好的高度期望。

目前王念好正積極備戰U18世界盃賽事，並首度扛起「台灣隊長」的重責，待賽事結束後將正式向悍將報到投入訓練。

今年18歲的王念好在台東出生，身高183公分、體重85公斤，畢業於桃園北科附工，守備位置為內野手，高中時期展現出絕佳的打擊能力，是備受期待的重砲內野手，於高二、高三連兩年拿下玉山盃全國青棒賽明星球員最佳三壘手獎。

2022年王念好首度入選U18中華隊國手並擔任中心棒次，繳出17打數5安打、上壘率五成的優異表現。今年王念好再度入選U18世界盃中華隊國手，目前隨國家隊集訓備戰中，富邦期許王念好能在國際賽中打出好表現、為國爭光，並於加入球隊後持續成長，成為球隊未來重要核心戰力。