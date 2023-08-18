已故藝人李玟（CoCo）曾在選秀節目《中國好聲音》擔任導師，因不滿賽制不公與節目組產生衝突，疑遭報復慘跌舞台。繼微博流出一段李玟哭訴遭羞辱的音檔後，18日又有一則李玟批評《中國好聲音》賽制不公的影片，她氣到流淚，引起高度熱議。

影片中，李玟坐在位置上怒吼：「有問題請他們把我抬走，我現在要暫時坐在這裡冷靜一下，OK？他們有問題找人來把我抬走好嗎？」她的情緒相當激動，說到這裡還把評分表丟在桌上，都被身旁的助理和節目組人員看在眼裡。

李玟不滿《中國好聲音》賽制不公，可以給拿73分的學員一次機會，88.3分的卻無法，要求節目組解釋遊戲規則。此時，現場導播表示還有別的錄製，要求清場，李玟團隊告訴《中國好聲音》工作人員：「可以了，但是你們也做得太過份了」，節目組人員回應：「一直說不要說了，但是我們什麼事不要放在檯面上說。」

李玟突然站起來大聲抗議：「當然你們什麼都會剪掉，我說的是事實，這個叫做不公平！」CoCo團隊催促她離場，李玟再度大喊：「不要碰我，別人都不要碰我！現在就是…大家都讓我冷靜，讓我冷靜，好不好？」節目組工作人員試圖拉住李玟，被CoCo團隊攔下後，李玟再度質問：「剛剛把我的學員要趕走，為什麼？為什麼？」

影片曝光後，短短幾小時就衝上微博熱搜，大陸網友留言痛批《中國好聲音》，更揚言抵制，導致《中國好聲音》母公司股票暴跌超過20%，截至午間收盤，已蒸發近百億人民幣。