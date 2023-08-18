蔡英文總統18日參觀世界客家博覽會世界館，透過手機親自體驗長達18公尺的互動式竹編科技環型裝置，創造專屬圖像。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

世界客家博覽會在桃園登場，蔡英文總統原訂11日出席開幕晚會，因另有要公臨時取消行程，改於18日參觀主展館之一的世界館。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會在桃園登場，蔡英文總統原訂11日出席開幕晚會，當晚降下大雨，突稱「另有要公」臨時取消行程，改於今日上午參觀主展館之一的世界館，體驗館內各展區亮點內容，並用手機與竹編科技環型裝置互動，感受世界客家多元文化性。

世客博展期為8月11日至10月15日，長達66天，主要展區位於桃園青埔機捷A17至19站之間，規畫客家主展區、人文地景區、多元文化區及企業響應區，並跨局處合作推出主題市集，光雕展演與多項表演等活動，另桃園各區也設有多處衛星展館，以不同角度呈現多元客家文化特色。

蔡英文原訂11日晚間前往桃園陽光劇場，出席首日開幕晚會，不過當天晚上天候不佳下雨，晚會開始前臨時通知總統「另有要公」取消行程，將另擇合適時間來桃園參觀世客博。

今日上午蔡英文在行政院副院長鄭文燦、桃園市長張善政、客委會主委楊長鎮、客委會副主委周江杰及桃園市政府祕書長詹榮鋒等人陪同下，快閃半小時參觀世界館，親自體驗世界館展示主題亮點。

蔡英文首先觀賞世界館主視覺後，參觀第一展區「序曲」直徑5公尺的360度球形投影，以及呈現20個不同國家客家族群的第二展區「世界客家」，在第三展區「點亮世界」，她也透過手機親自體驗長達18公尺的互動式竹編科技環型裝置，創造獨一無二的專屬圖像，最後則參觀以鍾肇政「新个客家人」序文內容設計的投影裝置藝術。